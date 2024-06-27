Forbes назвал богатейшего россиянина по доходу от дивидендов

Бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг 50 богатейших российских бизнесменов по дивидендам, полученным по итогам 2023 год. Его дивидендный доход составил 177,4 миллиарда рублей, пишет Forbes.

На второй строчке списка - председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третьей- совладелец «Сибура» Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей. В топ-5 рейтинга также попали бизнесмен Алишер Усманов (дивидендный доход составил 79,9 миллиарда рублей) и основатель компании по производству лекарств «Фармстандарт» Виктор Харитонин (почти 78 миллиардов).

Подчеркивается, что в список попал 21 новый участник, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний. Одним из них является генеральный директор инвестиционной группы «Инсайт» Авет Мирокян.

Ранее сообщалось, что основатель и владелец Amazon американский миллиардер Джефф Безос вернул себе лидерство в индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его состояние достигло $205 млрд. На второй строчке расположился владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно ($2 млрд), на третьей — американский предприниматель Илон Маск. Его капитал составляет $202 млрд.