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ЕС в рамках нового пакета санкций ввел механизм по изъятию активов компаний РФ

Европейский союз в рамках 14 пакета санкций в отношении Российской Федерации ввел юридический механизм, позволяющий изымать активы российских компаний. Об этом пишет РБК.

Евросоюз ввел механизм по изъятию активов российских компаний
© РИА Новости

Отмечается, это мера станет ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций (Fortum, Carlsberg) и аресты активов компаний Евросоюза в России в связи с неисполнением ими обязательств из-за введенных ограничений.

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Новый порядок, введенный в рамках 14-го пакета санкций, предоставляет право гражданам Евросоюза и европейскому бизнесу обращать взыскание на возможные активы российских компаний в ЕС.

Опрошенные РБК юристы отметили, что бизнес стран Евросоюза обратится к такому юридическому механизму, хотя массовых исков в европейские суды не ожидают. Если такие приказы судов, одобряющие взыскания, будут получены, то европейские компании смогут обратиться и в суды третьих стран, предупреждают эксперты.

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