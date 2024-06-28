Роспотребнадзор потребовал приостановить работу "Кухни на районе" на 90 суток
Роспотребнадзор требует приостановить работу сервиса "Кухня на районе" на 90 суток в связи с продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции этой компании.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Люблинского суда Москвы, где идет процесс о приостановке деятельности сервиса.
"Мы требуем принятия мер в виде временной приостановки деятельности на срок 90 суток", - сказала представитель Роспотребнадзора.
Она подчеркнула, что основанием является в том числе то, что санитарно-эпидемиологическое исследование в отношении компании продолжается.