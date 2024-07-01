«Альфа-Банк» восстановил работу мобильного приложения

У некоторых клиентов возникли проблемы с доступом к нему из-за технических работ, сбоя не было, заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Всё работает как обычно», — сообщили РИА Новости представители «Альфа-Банка».

Ранее пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению банка. По данным сервиса «Сбой.рф», было зафиксировано более четырёх тысяч жалоб. Большинство обращений поступали из Москвы и Санкт-Петербурга.