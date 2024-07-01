Суд арестовал спиртовой завод уехавшего из России водочного магната

Тамбовский районный суд арестовал по иску Генпрокуратуры расположенный в городе спиртовой завод «Амбер Талвис» водочного магната Юрия Шефлера, уехавшего из России. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, спирт с предприятия поступал в Латвию, где выпускают водку Stoli и Moskovskaya. Арестован и калининградский завод «СПИ-РВВК» занимавшийся розливом водки Stolichnaya и Moskovskaya. Предприятие законсервировано с 2012 года.

В 2002 году Шефлер уехал из России, а Счетная палата признала приватизацию принадлежавшего ему «Союзплодоимпорта» незаконной и предложила лишить компанию бизнесмена прав на водочные бренды, после чего они перешли в ведение специально созданного федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт».

На Шефлера было заведено уголовное дело, которое по словам его адвоката, прекратили в 2018 году. Сам предприниматель занялся водочным бизнесом за рубежом. Впоследствии ФКП инициировало суды за права на водочные бренды в 40 странах, некоторые из которых продолжаются до сих пор. В июне стало известно, что права на использование брендов водки «Московская» и «Столичная» в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) продали на аукционе в Гааге компании Spirits International, входящей в концерн SPI Group Юрия Шефлера.