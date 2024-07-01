В России решили увеличить сборы с авиакомпаний

Аэронавигационные сборы с российских авиакомпаний, выполняющих как внутренние, так и международные рейсы, следует увеличить для наполнения фонда реконструкции аэродромов. О такой инициативе «Интерфаксу» рассказал представитель Росавиации.

По его словам, решение предполагает рост тарифа на 37 процентов для полетов внутри страны и на 100 процентов — для зарубежных рейсов. Рост стоимости билетов при таких условиях составит порядка 150 рублей на одного пассажира.

О проблеме с реконструкцией аэродромов в январе 2023 года говорил Виталий Савельев, который на тот момент руководил Минтрансом. Он указывал, что капитального ремонта или реконструкции требуют 116 из 228 аэродромов, при этом только на 75 из них планируется выделить бюджетное финансирование в объеме 250 миллиардов рублей.

Ранее источник агентства отмечал, что власти хотят создать фонд для финансирования реконструкции с пополнением из внебюджетных источников. Предполагалось, что ежегодно в него будет приходить по 10 миллиардов рублей.

Конце июня сообщалось, что с сайта Росавиации пропали данные о числе самолетов у российских коммерческих перевозчиков. В ведомстве решение объяснили «необходимостью оптимизации публикуемой информации».