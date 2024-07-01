Итальянский банк попросил приостановить сокращение присутствия в России

Отмечается, что UniCredit также попросил суд предоставить разъяснения по поводу требования сокращения присутствия в России, которые ранее были предъявлены Европейским центральным банком. Пока эти разъяснения не получены, банк хочет заморозить выполнение этих требований. При этом в UniCredit добавили, что банк разделяет позицию Европейского суда о присутствии в России.