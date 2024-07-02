У российской авиакомпании возникли проблемы с ремонтом лайнеров

По итогам 2024 года пассажирские перевозки в России сократятся примерно на семь процентов, до 98,1 миллиона человек, для более точных цифр нужно понимать, как пройдет лето, а точнее, что авиакомпания S7 сделает с самолетами Airbus A320neo. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

Он объяснил, что машины с американскими двигателями Pratt & Whitney тяжелы в обслуживании и ремонте, на что жалуются эксплуатанты по всему миру. После начала боевых действий на Украине производитель прервал сотрудничество с российскими компаниями, и теперь перевозчик вынужден будет снять с полетов какое-то количество лайнеров.

Ядров пообещал, что уже в августе-сентябре возникнет более точное понимание, к какой итоговой цифре подойдут к концу года гражданские перевозки. В течение первых пяти месяцев наблюдался рост на восемь процентов, до 40,5 миллиона человек. В прошлом году российские авиакомпании перевезли 105 миллионов пассажиров, на 10 процентов больше, чем годом ранее.

В России узаконили разбор самолетов на запчасти

В конце июня стало известно, что Росавиация перестала публиковать данные о количестве самолетов у российских перевозчиков. В ведомстве объяснили решение «необходимостью оптимизации публикуемой информации» и отметили, что некоторые авиакомпании размещают информацию на своих ресурсах. S7 стала единственной из пятерки крупнейших национальных авиакомпаний, которая от раскрытия этих сведений отказалась.

В январе «Коммерсантъ» узнал, что S7 сокращает присутствие членов экипажей в Москве и сотрудников столичного офиса в связи с уменьшением числа рейсов из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo.

В августе прошлого года Сергей Чемезов, глава корпорации «Ростех» (головная компания российских производителей самолетов), утверждал, что массовое выбытие из эксплуатации иностранных гражданских лайнеров начнется в 2025 году. На тот момент предполагалось, что активные поставки в компании новых российских самолетов начнутся в 2024 году, что и позволит заменить выводимые машины.

Однако в январе стало известно, что поставки всех российских новых самолетов (SJ-100, МС-21, Ил-114-300) переносятся на несколько лет из-за проблем с импортозамещением. Ни один из них пока не совершил первый полет в той комплектации, в которой они должны поставляться перевозчикам. На этом фоне Чемезов указал, что выбытие иностранных бортов начнется в 2030 году.