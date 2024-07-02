В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа

В Саудовской Аравии открыты новые месторождения нефти и газа. Об этом со ссылкой на министра энергетики, принца Абдельазиза бен Салмана сообщает агентство «Прайм».

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В результате бурения трех нефтяных и трех газовых скважин национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила новую нефтеносную формацию с обычной нефтью, два месторождения сланцевой нефти, два месторождения газа и две газовые формации.

О предполагаемых объемах нефти и газа, содержащихся в новых месторождениях, пока информации нет.

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24 июня сообщалось, что специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали технологию обработки данных, которая помогает с высокой точностью определять нефтенасыщенные зоны для бурения. Инновация успешно прошла тестирование на Приобском месторождении ключевого добывающего актива компании «РН-Юганскнефтегаз». Применение новой технологии помогло нефтяникам предприятия в три раза увеличить проектный фонд скважин и дополнительно добыть на месторождении более 100 млн тонн нефти.