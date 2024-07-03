Ozon столкнулся со сложностями с расчетами за товары из Китая

Российские маркетплейсы и работающие на них селлеры массово жалуются на проблемы с расчетами за товары из Китая, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Ozon.

Представитель маркетплейса рассказал, что начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в Россию. Санкции, введенные ЕС, против участников российской Системы передачи финансовых сообщений, которую называли аналогом международной системы SWIFT, лишь усугубили ситуацию.

Ранее интернет-издание iXBT.com писало , что продавцы и их клиенты массово жалуются на сложности с заказами дорогой электроники из Китая с доставкой в РФ на Ozon Global — подразделении компании по трансграничной торговле.

Китайские продавцы с Ozon получили уведомления о необходимости открыть счета в Ozon-банке, чтобы продолжить дальнейшую работу. После открытия счёта продавцом в банке появится возможность создания новых карточек товара. Однако даже эта схема предполагает заморозку средств на две недели.

На ситуацию с платежами наложилось снижение порога беспошлинной торговли, который с апреля снижен в пять раз, до 200 евро. Торговцам пришлось переходить на более дешевый ассортимент, признает представитель Ozon.

Изменение ассортимента иностранных селлеров более всего заметно у Ozon, выстроившего кроссбордерную полку (витрину по продаже товаров из-за рубежа) лучше, чем тот же Wildberries, где число таких продавцов сравнительно меньше, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко.

Источник издания указывает, что похожая ситуация наблюдается в Wildberries и AliExpress. Представитель Wildberries заверил, что там пока не заметили значимого изменения ассортимента товаров из-за рубежа, но такого сценария не исключили.

По данным CDEK.Shopping в июне этого года по сравнению с мартом продажи зарубежной электроники сократились на 16% из-за снижения порога беспошлинного ввоза.

По данным Data Insight, в 2023 году розничный онлайн-импорт в Россию достиг 174 млн заказов на 313 млрд рублей