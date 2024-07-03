Новак: РФ готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года

Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года, когда истекает соответствующий контракт, однако вопрос продления поставок российского газа в ЕС после 2024 г. зависит в первую очередь от желания Украины продолжать транзит. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Алекандр Новак.

"Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. От их желания зависит", - сказал он.



"Мы готовы поставлять, вопрос же не в нас", - добавил Новак.