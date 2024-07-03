Греф рассказал о собственной спецоперации Набиуллиной

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина проводит собственную спецоперацию по борьбе с инфляцией в стране. Об этом в шутливой манере сказал глава «Сбера» Герман Греф.

«Набиуллина ведет спецоперацию по борьбе с инфляцией», — рассказал Греф во время финансового конгресса Банка России.



Он пожелал Набиуллиной удачи в ее борьбе.

Во время одного из последних заседаний Банка России по вопросу повышения ключевой ставки было решено оставить ее на уровне в 16%. Спустя время Центробанк обозначил, что вероятнее всего может быть принято решение о значительном повышении ставки. Связано это с высокой инфляцией в стране. В «Сбере» также говорили об этом, передает MK.RU. Набиуллина также говорила о ближайшем развитии экономики, сообщает Life.