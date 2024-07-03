Оборот общественного питания в России в мае вырос на 4%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в мае 2024 года вырос на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 267,8 млрд рублей, в январе - мае оборот увеличился на 5,1% - до 1,285 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении РФ.

"Оборот общественного питания в мае 2024 года составил 267,8 млрд рублей, или 104,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - мае 2024 года - 1 284,9 млрд рублей, или 105,1%", - говорится в документе.

Одновременно статистическое ведомство уточнило данные по обороту общественного питания в январе - апреле текущего года. Согласно обновленным оценкам, оборот общепита в России в январе увеличился на 2,2% в годовом выражении (предыдущая оценка - рост на 1,6%), в феврале - на 9% (прежняя оценка - рост на 8,4%), в марте - на 4,7%, (ранее - рост на 4,1%), в апреле - на 5,7% (ранее - рост на 5,3%).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные данные", - пояснил Росстат.

По сравнению с апрелем текущего года оборот ресторанного рынка в мае повысился на 0,4%. Для сравнения: в мае 2023 года оборот российских ресторанов в годовом выражении увеличился на 25,2%, в месячном выражении - на 2%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов.