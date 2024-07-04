На форуме «Дело в людях» рассказали о роли молодежи в развитии бизнеса

Ассоциация менеджеров провела всероссийский форум «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее», сообщили его организаторы.

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Традиционно мероприятие объединяет ведущих профессионалов в области устойчивого развития бизнеса, ESG и КСО, управления персоналом, а также представителей СМИ и блогосферы. В этом году программа форума была посвящена теме: «Молодежь и устойчивое завтра: сила изменений».

«Молодежь является движущей силой любых изменений и ключевым драйвером "устойчивого завтра". Их энергия, идеи, стремление к прогрессу и переменам играют решающую роль в формировании новой реальности, основанной на принципах ESG и социальной ответственности. Поддержка молодого поколения в их усилиях по достижению устойчивого развития должна стать неотъемлемой частью долгосрочной стратегии любого бизнеса», — заявил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.



В рамках деловой программы форума состоялась пленарная дискуссия, на которой приглашенные эксперты обсудили актуальные вопросы привлечения молодых специалистов, стратегии формирования нового поколения лидеров изменений, а также успешные кейсы и практики крупных корпораций, делающих ставку на партнерство с юными сотрудниками в реализации принципов ESG и устойчивого развития.

«Молодые таланты — движущая сила экономики инноваций, в которой смелые идеи и лидерские амбиции становятся залогом успешного развития бизнеса. Глубокое понимание ценностей и приоритетов новых поколений помогает компаниям эффективнее конкурировать за симпатии и лояльность лучших из лучших. Сегодняшняя молодежь больше ориентирована на смыслы, с которыми ассоциируются бренды, уделяет повышенное внимание корпоративной культуре, ценит возможности соблюдать work-life balance. Найти ключ к сердцам молодых и обеспечить преемственность поколений в команде — задача-минимум для каждого работодателя, думающего "о послезавтра"», — сказала руководитель направления по развитию персонала УК «Альфа-Капитал» Светлана Ковтун.



В свою очередь руководитель направления проектного развития в области управления персоналом НМГ Ирина Катаргина отметила, что благодаря проекту «Дело в людях» появилась уникальная возможность обмениваться опытом с коллегами и делиться передовыми практиками в различных сферах, связанных с поиском молодых талантов, стажировками и образовательными программами.

«Наша HR-задача — это найти насмотренных, эмпатичных и грамотных ребят, которые быстро учатся. Мы ведем работу сразу в двух направлениях: партнерство с вузами — авторские курсы от ключевых экспертов индустрии на базе факультетов и ежегодная программа стажировок», — добавила она.



Помимо пленарной дискуссии, на площадке форума прошли параллельные сессии по восьми тематическим направлениям, посвященные вопросам экологии, климата и биоразнообразия, поддержки сотрудников, инклюзии и создания равных возможностей в корпоративном секторе. На них в том числе были затронуты вопросы развития регионов присутствия, устойчивого туризма и ESG-коммуникаций. Участникам и гостям были представлены более 50 масштабных проектов в области ESG и социальной ответственности бизнеса от крупнейших российских компаний.

«Мы видим, что устойчивое развитие общества находится в прямой зависимости от качества социального взаимодействия власти, бизнеса, профессиональных союзов и общественных организаций. В условиях, когда структурно меняется регуляторная база, конкурентный ландшафт и геополитическая обстановка, работа на экспертных площадках, таких как форум "Дело в людях", сохраняет свою актуальность, помогает сверить часы, обменяться опытом и поднять к публичной дискуссии темы, которые определяют развитие экономики страны и качество жизни общества», — рассказала директор центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.



В рамках интерактивной программы форума, основанного на концепции бережного отношения к окружающей среде, гости имели возможность принять участие в мастер-классах, посвященных темам экологии, социальной ответственности, инклюзии и создания общества равных возможностей. На площадке был организован раздельный сбор отходов и мастер-класс по интерактивной переработке пластика. Также на форуме прошла фотовыставка «Магия ремесла», на которой гости смогли увидеть уникальные вещи из керамики, созданные руками мастеров с ментальными или физическими особенностями.

Официальный партнер мероприятия — медиахолдинг Rambler&Co.