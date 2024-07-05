На месте бутика Cartier в Петербурге открыли российский магазин
В Санкт-Петербурге на месте бутика Cartier открыли магазин уральского бренда одежды Garage est.2016. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.
Фирма выступила консультантом сделки. Уральская марка заняла пространство площадью 320 квадратных метров на набережной реки Мойки в четырехэтажном здании торгового дома «К. Э. Болинъ». Компания занимается созданием женской и мужской одежды из хлопка, вискозы и экокожи.
По словам представителя NF Group, бутик занял два этажа. На протяжении многих лет - с 2010-го по 2022-й год – в помещении располагался магазин французского бренда ювелирных изделий Cartier. Компания приняла решение приостановить работу в РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказывать содействие в продвижении в других странах отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности.