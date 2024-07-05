На месте бутика Cartier в Петербурге открыли российский магазин

В Санкт-Петербурге на месте бутика Cartier открыли магазин уральского бренда одежды Garage est.2016. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

© РИА Новости

Фирма выступила консультантом сделки. Уральская марка заняла пространство площадью 320 квадратных метров на набережной реки Мойки в четырехэтажном здании торгового дома «К. Э. Болинъ». Компания занимается созданием женской и мужской одежды из хлопка, вискозы и экокожи.

По словам представителя NF Group, бутик занял два этажа. На протяжении многих лет - с 2010-го по 2022-й год – в помещении располагался магазин французского бренда ювелирных изделий Cartier. Компания приняла решение приостановить работу в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказывать содействие в продвижении в других странах отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности.