Merlion приобрел производителя техники Vitek

Российский дистрибьютер ГК "Merlion" приобрел отечественного производителя бытовой техники Golder Electronics, владеющего маркой Vitek.

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Об этом сообщила пресс-служба дистрибьютора. Сумма сделки не разглашается.

"Группа компаний "Merlion" <...> приобрела компанию Golder Electronics, которая специализируется на производстве и продаже бытовой техники на территории РФ и стран СНГ. Соглашение подписано в Москве 4 июля 2024 года", - сказано в сообщении.



В нем отмечается, что покупка Golder Electronics является стратегическим шагом компании к дальнейшему усилению позиций Merlion на рынке.

В портфель Golder Electronics, как напомнили в компании, входят бренды Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort.