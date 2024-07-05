Сергей Радьков был назначен гендиректором «Росгеологии»

Исполняющий обязанности главы «Росгеологии» Сергей Радьков назначен генеральным директором холдинга.

Об этом говорится в сообщении «Росгеологии».

«В соответствии с директивой правительства... издало распоряжение об избрании Радькова Сергея Александровича генеральным директором акционерного общества «Росгеология» с 26 июня 2024 года», — отмечается в сообщении от 5 июля.



Уточняется, что Радьков возглавит правление холдинга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Щербакова новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.