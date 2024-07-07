Названо число продолжающих работать в России американских компаний

Больше половины американских компаний, которые вели бизнес с Россией, продолжают работать в стране или с ее компаниями после февраля 2022 года. Их число назвало РИА Новости, изучив на открытые данные.

По информации агентства, всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в разных сферах. В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с такими изменениями как приостановка инвестиций, ограничение маркетинговой деятельности, поставки своих товаров через дистрибьюторов или смена бренда.

Так, в России продолжают работать Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Кроме того, работают заведения Burger King, TGI Fridays, Papa John's. Остаются бренды одежды Guess и Crocs (сеть Saboo), Vans (перешел на оптовые поставки в РФ).

Полностью покинули российский рынок или перестали вести работу с российскими компаниями 322 организации, или 49 процентов от общего числа.

Ранее стало известно, что The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — напитки безалкогольные и алкогольные, газированная вода и другие.