Российские банки стали регулярно повышать ставки по вкладам

На рынке сбережений сейчас наблюдается регулярное повышение ставок, в том числе у ключевых игроков, отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По оценке банка, в 2024 году рынок сбережений физлиц в России обновит рекорд прошлого года.

Общерыночный объем рублевых пассивов, как прогнозируют в ВТБ, в первом полугодии может вырасти на 13%. Портфель классических розничных сбережений банка за шесть месяцев увеличился на 1,3 трлн рублей, прибавив 20%.

Объем портфеля средств клиентов банка в рублях приблизился к отметке в 7,5 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов достиг 8,1 трлн рублей, прибавив 18% с начала года.

Также в банке отмечают, что общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился на 20% — на 950 млрд рублей. Клиенты банка с начала 2024 года открыли более 3 млн накопительных счетов. Сформированный ими портфель превысил 1,5 трлн рублей, увеличившись за первое полугодие на 340 млрд рублей.

«Рынок сбережений сейчас существенно разогрет: мы наблюдаем регулярное повышение ставок, в том числе у ключевых игроков. Вкладчики стремятся зафиксировать высокий уровень доходности, но в то же время обращают внимание и на программы лояльности, и на доступность семейных преференций», — отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.



По оценке ВТБ, рынок сбережений физлиц в России вырастет на 24%, обновив рекорд прошлого года. Общий портфель розничных пассивов по итогам первого полугодия, как считают в банке, должен достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года — порядка 56 трлн.