Венесуэльским студентам провели экскурсию по павильону «Роснефти» на ВДНХ

Павильон «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» посетили с экскурсией 30 студентов из Венесуэлы, обучающихся в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина. Об этом сообщается на сайте компании.

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Студентам рассказали о проектах в области разведки и добычи, нефтепереработки, а также про научно-исследовательскую деятельность «Роснефти». Также им продемонстрировали проект «Цифровое месторождение», который позволяет увидеть весь процесс добычи нефти в оцифрованном виде. Кроме того, в кинозале павильона гостям показали документальные фильмы «История нефти», «Новокуйбышевский НПЗ» и «Путешествие сквозь время».

Также венесуэльские студенты попробовали себя в качестве пилотов за рулем автомобиля команды Lada Sport Rosneft в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы. Завершилась экскурсия кофе-брейком в кафе «Зерно».

Отмечается, что «Роснефть» и Губкинский университет сотрудничают уже более 20 лет. Ежегодно более 150 студентов университета проходят практику и стажировку в компании. При этом лучшие студенты и перспективные преподаватели поощряются корпоративными грантами и стипендиями.

Также студенты университета каждый го участвуют в научно-технических конференциях молодых специалистов «Роснефти».