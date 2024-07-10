Эксперт оценил идею о введении потолка цен на авиабилеты

Авиаэксперт Роман Гусаров в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России потолка цен на авиабилеты.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в Госдуме рассматривают возможность установления верхних границ цен на авиабилеты. Как рассказал изданию глава комитета по транспорту Евгений Москвичев, рабочая группа начнет запрашивать в правительстве и Минтрансе перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных авиарейсах. После этого ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы.

Эксперт подчеркнул, что расчет верхних границ цен на авиабилеты сопряжен с рядом трудностей.

[Авторами инициативы] декларируются благие намерения, но мы помним народную мудрость о том, куда ими вымощена дорога – в ад. Дело в том, что реализация данной инициативы может привести к целому ряду негативных последствий, которые только ухудшат ситуацию с авиабилетами. Самое очевидное – это трудности с ее реализацией. Когда мы говорим об авиаперевозках, следует понимать, что каких-либо усредненных цен на авиабилеты нет. У каждого направления своя цена, которая учитывает дистанцию полета, используемые перевозчиком самолеты, сезонность, день недели и даже время вылета. Кроме того, в каждом аэропорту разная цена на керосин, в каждом аэропорту разная цена на его услуги и так далее. То есть тут придется проводить расчеты по каждому рейсу и по каждому направлению, по каждому времени года. Кто сейчас в состоянии выполнить такую работу? Какое ведомство? Если, к примеру, ФАС будет готова взять на себя эту функцию, то, боюсь, ей придется увеличить штат сотрудников в десять раз, чтобы все это просчитать и определить максимально возможную цену на авиабилеты по каждой авиакомпании, по каждому воздушному судну, по каждому направлению, по каждому сезону. Роман Гусаров Глава отраслевого портала «Авиа.ру»

Скачки цен на авиакеросин также могут помешать реализации инициативы, добавил специалист.

«Может ли ФАС дать гарантии, что завтра на определенном направлении керосин не подорожает? Такое в авиации происходит постоянно, когда билеты на рейс продаются за месяц или за два месяца, а в тот момент, когда рейс надо выполнять, стоимость керосина взлетает на 30-40%. Получается, что себестоимость [полета] уже уходит в минус. Авиакомпании вообще просят отказаться от таких рейсов, они не хотят летать себе в убыток, они хотят иметь возможность гибко оперировать ценами на авиабилеты, мол, подорожал керосин – подорожали билеты. Но если мы установим потолок цен на них, то о каком рынке может идти речь? Ведь подавляющее большинство наших авиакомпаний – частные», - отметил специалист.



В настоящее время российские авиакомпании формируют свою ценовую политику по авиабилетам, исходя из спроса на них, подчеркнул Гусаров.

«Билеты, которые реализуются заблаговременно, продаются по минимальным ценам, чаще всего - по себестоимости. Авиакомпании так поступают, поскольку им выгодно продать места хотя бы в половине самолета, чтобы он не был пустым, чтобы он не летел в минус. А когда продажи на рейс «переваливают за экватор», когда половина билетов уже продана, цены при хорошем спросе начинают расти. То есть стоимость билета определяет именно спрос. Получается, что при высоком спросе пассажиры покупают последние билеты на рейс по высокой цене. При этом мы понимаем, что дорогостоящие билеты покупают те люди, которые могут себе это позволить. Выходит, что состоятельные люди, по сути дела, субсидируют пассажиров, которые летят вместе с ними, но которые заплатили вдвое меньше. За счет продажи дорогих билетов авиакомпании имеют возможность продавать и дешевые. Если мы ограничиваем верхнюю планку, то есть удешевляем стоимость авиабилетов для богатых, то авиакомпаниям придется поднять стоимость дешевых билетов – повысить цены для небогатых. Тогда о какой социальной справедливости здесь можно говорить?» - заключил специалист.



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