МТС выкупил у нерезидентов собственных акций на 2,48 млрд рублей

Дочерняя структура МТС — компания «Стрим Диджитал» — выкупила у иностранных инвесторов свои заблокированные акции на сумму 2,28 млрд рублей: компания приобрела долю в 1,31% от всех выпущенных акций или 26,1 млн обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Акции продавали инвесторы из США, Великобритании, стран Европейского союза и Азии. Цена приобретения таких акций составляла 95 рублей за одну бумагу. В тендерном предложении участвовали в том числе держатели акций МТС через инфраструктуру Euroclear Bank SA/NV. Расчеты с ними осуществлялись в евро.

О проведении обратного выкупа «Стрим Диджитал» сообщила 27 апреля 2024 года, тендерное предложение длилось до 18 июня. По его условиям «Стрим Диджитал» готово было выкупить до 83,9 млн акций МТС (до 4,2% акций компании). Оферта распространялась, в частности, на JPMorgan Chase как банк-депозитарий программы депозитарных расписок на акции компании. Благодаря этому тендерному предложению акционеры-нерезиденты, акции которых находятся на счетах типа «С» или которые «иным образом подпадают под ограничения на передачу в связи с определенными сделками, произошедшими после 1 марта 2022 года», могли перевести бумаги на счет компании, если эти акции были предложены и акцептированы к покупке, отмечала компания.

В прошлом году компания «Магнит» провела несколько похожих раундов выкупа своих акций у иностранных владельцев. Первый был завершен в сентябре (тогда ритейлером было приобретено около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций), а второй – в ноябре (7,8% акций). В конце августа стало известно о решении НК «Лукойл» совершить такой же buyback, впрочем, он так и не был реализован. Не исключал возможности по выкупу бумаг у иностранцев и Сбербанк, но также пока не решился на это.

В сентябре 2023 года тогда еще директор департамента финансовой политики Минфина (сейчас он замминистра финансов — FM) Иван Чебесков говорил , что публичные компании, совершившие выкуп у иностранцев своих акций, получают требование от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций по возвращению части бумаг на биржу. Через несколько месяцев председательница Банка России Эльвира Набиуллина уточняла , что временной период такого возвращения составляет один – три года.