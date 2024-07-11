Литва оштрафовала компанию Payeer за обход санкций против России

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы оштрафовала на сумму в более €8,2 млн компанию Payeer, которая, как утверждается, проводила операции с криптовалютой в обход санкций против России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Комиссия по реализации международных санкций (СРФП) установила, что Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла своим клиентам, в основном из России, проводить транзакции в российских рублях», — говорится в заявлении.



Таким образом, зарегистрированная в Литве компания «нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет». За это она должна выплатить 8,23 млн евро. Еще 1,06 млн евро, согласно решению комиссии, компания обязана выплатить «за отмывание денег».