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Литва оштрафовала компанию Payeer за обход санкций против России

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы оштрафовала на сумму в более €8,2 млн компанию Payeer, которая, как утверждается, проводила операции с криптовалютой в обход санкций против России.

Литва оштрафовала компанию Payeer за обход санкций против России
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Комиссия по реализации международных санкций (СРФП) установила, что Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла своим клиентам, в основном из России, проводить транзакции в российских рублях», — говорится в заявлении.

Таким образом, зарегистрированная в Литве компания «нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет». За это она должна выплатить 8,23 млн евро. Еще 1,06 млн евро, согласно решению комиссии, компания обязана выплатить «за отмывание денег».

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