На маркетплейсах появятся самолеты

Ozon запустит продажу российских легкомоторных самолетов. О появлении отечественных летательных аппаратов на маркетплейсах сообщает «Коммерсантъ».

Первоначально на площадке станут доступны пять СП-30 Первого ОКБ (Таганрог) стоимостью от 9,7 миллиона рублей и двухместный самолет-амфибия Borey (Borey Aircraft, Самара) за 15 миллионов рублей. В дальнейшем компания рассчитывает пополнить ассортимент самолетами для туризма и экстремального спорта.

Приобрести их можно будет как и автомобиль — выбрав место и время доставки. Продавец самолета оформит документы в Росавиации, после чего самолет доставляется в указанное место в согласованные с покупателем сроки. До момента покупки необходимо будет озаботиться наличием аэродрома для базирования.

Сейчас в России менее десяти производителей сверхлегких воздушных судов, готовых поставлять технику на рынок. По словам опрошенных экспертов, выход на маркетплейсы станет для производителей хорошим продвижением.

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин намекнул, что промышленное сотрудничество России и Индии может распространиться на авиастроительную отрасль. Так, в будущем российские летательные аппараты могут собираться в дружественной стране. Ранее Россия договорилась о сотрудничестве в области авиации с Белоруссией. Стороны собираются разработать легкий многоцелевой самолет «Освей». Он должен стать заменой самолету L-410, производство которого Россия не смогла организовать из-за отсутствия авионики.