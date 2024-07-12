В новых регионах России зарегистрировали первый бренд

Роспатент выдал первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах России. Как сообщает «КП», им стало географическое указание «Мелитопольская черешня».

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В публикации отмечается, что эта черешня имеет не только уникальный вкус и аромат, но и содержит большое количество полезных микроэлементов. В ее составе есть медь, цинк, марганец, железо, кобальт, магний, фосфор, витамины группы B и другие. Всего существует 12 сортов мелитопольской черешни: четыре раннего созревания, два среднего и шесть — позднего.

Сами товарные и вкусовые свойства мелитопольской черешни связны с сочетанием климатических и грунтовых особенностей Запорожской области. Кроме того, сами сорта специально выводились для выращивания на этой территории.

«В 2022 году Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вернулись в Россию. Эти регионы обладают богатым культурным разнообразием, экономическим, научно-техническим и творческим потенциалом», — сказал глава Роспатента Юрий Зубов.



Он добавил, что сейчас наступил новый этап подъема присоединившихся к России в 2022 году регионов, а их жители могут наравне с гражданами из других субъектов РФ регистрировать объекты интеллектуальной собственности. Отметка о региональном продукте позволит активно продвигать свои товары на российском рынке, а ведомство всеми силами окажет компаниям помощь и поддержку.