Группа "Черноголовка" прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz в сентябре 2024 года, на смену ему запустит новый бренд Gipopo, который поступит в торговые сети в августе 2024 года, сообщила компания.

В марте 2024 года "Черноголовка" купила у компании Heinz бизнес детского питания в России. Соглашение предусматривало переходный этап: "Черноголовка" могла продолжать выпуск продукции Heinz в течение шести месяцев после сделки (до сентября).

"Генеральный директор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина сообщила, что компания прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz в сентябре. На смену ему придет новый бренд - Gipopo. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить преемственность для потребителя - в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. Первая партия поступит в торговую сеть уже в августе", - говорится в сообщении.



Как рассказала Сахнина, чьи слова приводятся в сообщении, компания начала работу над новым брендом больше года назад, еще на этапе сделки.

"Ассортимент будет максимально широким. К кашам и пюре добавятся снеки и готовые блюда для детей, а также напитки. Все основные вкусы будут сохранены, изменение рецептур будет вестись выборочно - с учетом современных предпочтений и требований мам", - рассказала генеральный директор компании.



Она также отметила, что в дизайн концепт упаковки были намеренно включены элементы оформления продуктов Heinz, которые использовались до 2020 года.

"К потребителям вернется знакомый бренд-герой - розовый Бегемот. Передача интеллектуальных прав, в том числе авторских прав на использование маскота, стала одним из пунктов соглашения между компаниями", - подчеркнула она.



Сахнина также добавила, что производство Gipopo будет преимущественно вестись на базе двух комбинатов детского питания, которые ранее в течение многих лет выпускали продукцию Heinz.