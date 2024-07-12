Власти Казахстана хотят выкупить акции KASE у Мосбиржи

Власти Казахстана изучают возможность выкупа у Мосбиржи акций Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Об этом заявил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге.
"Да, такой разговор идет. Конечно, они (KASE - прим. ТАСС) хотят выкупить эту долю с тем, чтобы риски вторичных санкций на них не распространялись. Они продолжают большую международную деятельность, развиваются, хотят новые отношения выстраивать с различными партнерами. И один из акционеров, который находится под санкциями, им в этом действительно мешает. Эта работа ведется", - сказал Сулейменов, отвечая на вопрос о том, планирует ли KASE выкупить акции у Мосбиржи.