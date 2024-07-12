Крупнейшая шахта ДНР преодолела 100-миллионный рубеж по добыче угля

Горянки шахты "Комсомолец Донбасса" в ДНР подняли на-гора 100-миллионную тонну угля, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"На шахте "Комсомолец Донбасса" историческое событие - на-гора выдана юбилейная 100-миллионная тонна угля, - написал Пушилин в Telegram-канале. - С апреля текущего года на шахте работает инвестор - ООО "Импэкс-дон". И сразу пошло обновление горно-шахтного оборудования, поставка проходческой и очистной техники".

Он поздравил горняков с памятным событием и вручил им государственные награды.

В начале месяца сообщалось о вводе в эксплуатацию на шахте нового очистного забоя.

Шахта "Комсомолец Донбасса" находится в городе Кировское на востоке ДНР, является крупнейшей в республике. Введена в эксплуатацию в 1980 году. Преимущественно добывает уголь марки "Т" (тощий), основной потребитель - Старобешевская теплоэлектростанция. Промышленные запасы оцениваются почти в 140 млн тонн. За время работы горняки предприятия прошли 558 км горных выработок и сдали в эксплуатацию 149 очистных забоев. В апреле арендована компанией "Импэкс-дон".