Российский завод виски и рома приостановит производство

«Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) направил руководству сети «Красное & Белое» письмо, в котором уведомил компанию о намерении приостановить производство. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на алкогольном рынке.

По данным портала, завод ЦПИ выпускает игристые напитки Piccole Bolle и Villa Blanca, ром Mama Jama и Torcedor, виски James Barly и Carte Blanche.

Согласно документу, решение было принято на фоне отсутствия необходимого объема финансирования производственной деятельности из-за длительного периода обеспечительных мер, наложенных арбитражным судом Челябинской области в рамках национализации активов ГК «Ариант».

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В ЦПИ уточнили, что приостановка позволит площадке «сосредоточиться на сохранении производственных мощностей и трудового коллектива, в целях возобновления поставок в будущем», а затем, в октябре 2024 года, возобновить производство в новом объеме.

Компания также сообщила, что на складах остались спиртные напитки и попросила «Красное & Белое» направлять заказы в соответствии с объемами, указанными в письме.