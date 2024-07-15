Волож вернется к управлению Yandex N.V.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вернется к управлению нидерландской компанией Yandex N.V. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что компания сменит название на Nebius Group. 15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже своей российской части бизнеса. Она продала миноритарную долю в размере 28%.

По данным агентства, Волож займет пост главного исполнительного директора.

В марте текущего года сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 миллиардов рублей. Также сообщалось о завершении внутренней реорганизации группы, в результате чего все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.