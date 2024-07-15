«ВкусВилл» проверяет салат «Оливье» после публикации о кишечной палочке

«ВкусВилл» вместе с поставщиком проводит служебное расследование после публикации «Известий» о кишечной палочке в готовой еде, продукция отправлена на дополнительные проверки в независимые лаборатории. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Мы внимательно изучили те данные, которые представлены в исследовании редакции. Эта проверка касается только образца салата «Оливье» от производителя «Ингредика», изготовленного 25 июня. Сейчас этой партии уже нет в продаже. Отдел контроля качества «Ингредика» провел служебное расследование, никаких несоответствий в производственных процессах не выявлено. Чтобы на 100% исключить вероятность системной проблемы, мы отправили продукт на дополнительные проверки по микробиологическим показателям в две независимые лаборатории. Назначено усиление мониторинга продукции поставщика при приемке на распределительном центре «ВкусВилл», – рассказали агентству.



Как подчеркнули в пресс-службе, у компании есть все протоколы, подтверждающие, что поставщик соблюдает обязательные требования по обеспечению качества и безопасности при производстве готовой еды.

В компании обратили внимание на то, что продукция сохраняет свои качества при соблюдении условий хранения в течение срока годности, то есть при температуре от плюс 2 до 6 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%.

«ВкусВилл» не использует в своей продукции консерванты, поэтому она крайне чувствительна к соблюдению температурного режима. Любое несоблюдение норм при отборе и доставки образца в лабораторию могло привести к росту микробиологии и, соответственно, результатам с нарушением. Согласно данным проверки, полученным от «Известий», продукт заказали в стороннем агрегаторе доставки еды, от покупки до начала исследования прошло более 2,5 часа. Перепад температуры, несоблюдение температурно-влажностного режима хранения и во время транспортировки могли повлиять на результаты, учитывая, что в день проверки температура в Москве достигла плюс 30 градусов, а кулинария особенно плохо переносит жару», – рассказали в пресс-службе.



Ранее «Известия» сообщали, что в 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, нашли недопустимое количество микробов и кишечную палочку. Редакция проверила в лаборатории продукцию восьми брендов: Grow Food, Level Kitchen, «Яндекс Лавка», «Самокат», «Вкусвилл», «Перекресток», а также «Тануки фэмили» и «Шоколадница».