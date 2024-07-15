«Нафтогаз» сделал заявление о переговорах по транзиту с «Газпромом»

«Нафтогаз» исключает проведение переговоров с «Газпромом» по вопросу о продлении транзита газа через территорию Украины, заявил глава компании Алексей Чернышев. Об этом пишет РБК.

Действие транзитного контракта истекает в конце 2024 года. Украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что срок соглашения продлен не будет.

«Нафтогаз категорически не будет вести переговоры о продлении соглашения с «Газпромом». Газотранспортная система Украины и транзит должны работать, но без «Газпрома», — подчеркнул Чернышев.



Суд вернул «Газпрому» почти 30 тысяч его бесхозных акций

По его словам, страна увеличит добычу газа до 15 млрд куб. м и не только избавится от потребности в закупках, но и станет экспортером.

Ранее сообщалось, что власти европейских стран ведут переговоры с Киевом о продолжении транзита российского газа.