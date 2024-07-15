Российские активы австрийской компании могут перейти в управление Адыгеи

Пресс-служба главы республики Адыгея Мурата Кумпилова сообщила, что российские активы австрийского производителя пищевой упаковки Silgan Holdings могут перейти в управление АО «Корпорация развития Республики Адыгея», все акции которой принадлежат республике. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, что в данный момент активы переданы во временное управление РФ. Согласно сообщению пресс-службы, такое решение может быть принято в целях сохранения функционирования производства, а также рабочих мест. Там также добавили, что к приостановке деятельности российских активов Silgan привело «бездействие и неучастие в операционной деятельности предприятий собственника-резидента недружественных стран».

«В то же время деятельность предприятий является неотъемлемой частью региональных цепочек кооперации по производству продуктов питания, их консервации и последующей реализации на продовольственном рынке соответствующих регионов РФ. В связи с этим рассматривается возможность привлечения к управлению предприятиями АО "Корпорация развития Республики Адыгея"», — сказано в сообщении пресс-службы.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества российских активов Silgan Holdings.