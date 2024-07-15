Сбер и правительство Кузбасса договорились о сотрудничестве в подготовке IT-специалистов

Председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк подписали соглашение о сотрудничестве между Сбером и правительством Кемеровской области. Документ предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, а также создание необходимых для этого условий, в том числе появление в регионе «Школы 21». Образовательный проект будет реализован Сбером в партнерстве с правительством Кемеровской области по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Школа 21» — это школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Она готовит программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior- и middle-разработчиков за 1,5-3 года. В настоящее время в девяти кампусах «Школы 21» в России учится более 5800 человек.

Одна из главных особенностей школы в том, что здесь участники бесплатно получают необходимые практические знания, а также прокачивают мягкие навыки, которые так необходимы современному специалисту в сфере ИТ. Обучение предполагает обязательную стажировку в ИТ-компании. Уже на этом этапе большинство участников получает предложение о трудоустройстве.

«Школа 21» будет построена в центре Кемерово и будет рассчитана на 200 рабочих мест с возможностью проживания.

«Мы очень плотно сотрудничали все последние годы (…) и сейчас это новый шаг в реализации наших совместных планов, в том числе диверсификации экономики региона, — отметил глава Сбера Герман Греф. — Регион очень важный для страны в части добычи полезных ископаемых. Но сейчас делается шаг вперед в части развития инженерной компетенции, превращения региона в регион, который может поставлять на рынок высокотехнологичные решения».

