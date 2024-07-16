Российскому бизнесу пообещали льготы за раздачу бесплатной еды

Депутаты Госдумы выступили с инициативой предложить ряд стимулирующих льгот компаниям, передающим продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Об этом со ссылкой на соответствующий пакет законопроектов пишут «Известия».

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Пакет законопроектов 16 июля внесет в Госдуму фракция «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Он предусматривает ряд льгот, в том числе отмену НДС.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что из-за действовавшего в РФ налогового регулирования «долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация». В частности, сейчас передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости продукции, отданной на благотворительность.

«Ситуация, когда магазины отправляют продукты на свалку, недопустима. Продукты с истекающим сроком годности нужно передавать людям при помощи социальных полок», - пояснил Сергей Миронов.



Депутаты предлагают отменить российскому бизнесу, который отдает продукты на благотворительность, НДС, а также увеличить с 1 до 5% лимит расходов по передаче такой продукции без уплаты налога на прибыль.

При этом в консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали, что с помощью тех продуктов, которые сейчас выбрасываются в России, можно накормить примерно 30 млн человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект о передаче на благотворительность продуктов и детских товаров, которые были изъяты таможней. Закон позволяет таможенникам безвозмездно передавать такую продукцию в том числе и благотворительным организациям, перечень которых устанавливается правительством РФ. На благотворительность будут отправлены продукты питания в заводской упаковке с неистекшим сроком годности, товары для детей, книги, а также технически сложные товары бытового назначения.