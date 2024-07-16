В России могут отменить НДС и налог на прибыль для благотворительных организаций

16 июля в Госдуму внесут законопроекты об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль для компаний, занимающихся благотворительностью. Об этом сообщает газета "Известия".

В пояснительной записке к законопроектам, которые разработали депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду", говорится, что действовавшее в стране налоговое регулирование приводило к тому, что бесплатная раздача продуктов (фудшеринг) оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация. В то же время, отметили авторы законопроектов, если бы все выбрасываемые в РФ продукты передавались людям, это позволило бы прокормить примерно 30 млн человек.

В связи с этим, считают депутаты, российскому бизнесу, который отдает продукты на благотворительность, необходимо отменить НДС и налог на прибыль, а также увеличить с 1 до 5% лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль.