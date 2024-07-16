Платежи через «ВТБ Шанхай» перестали доходить китайским контрагентам

Платежи через китайский филиал ВТБ перестали доходить до местных контрагентов, узнали “Ведомости” от источника в российском банке. По его словам, импортеры жалуются, что примерно с 20 июня платежи, отправленные через “ВТБ Шанхай”, не доходят до поставщиков. Информацию подтвердили источник в консалтинговой компании и собеседник, знакомый с ситуацией с платежами в Китае. С его слов, деньги доходят до шанхайского филиала ВТБ, но дальше китайским поставщикам не поступают.

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По словам сотрудников группы ВТБ, которые передает источник в другом банке, проблема связна с процессом обновления платежного софта. Сроки починки уже переносились и сейчас назначены на 15–17 июля.

«Формально «ВТБ Шанхай» остается флагманом по платежам в Китай, но официальная позиция банка сейчас отличается от фактической ситуации. Пессимистичные прогнозы говорят о прекращении платежей через китайский филиал [ВТБ]», – резюмировал источник.



Собеседник еще в одном банке предполагает, что платежи могут не восстановиться вовсе.

По оценкам гендиректора юридической компании SinoRuss Сураны Раднаевой, у «ВТБ Шанхай» действительно есть проблемы с доведением платежей до китайских поставщиков, однако поводов для беспокойства она не видит. Впрочем, с проблемами в платежах из-за обновления ПО столкнулись и в другом китайском банке, не связанном с ВТБ. Импортер из Ижевска рассказал, что обслуживается в небольшом банке КНР и до начала мая платежи из России в рублях приходили на счет в китайском банке без ограничений, но затем расчеты прекратились на несколько месяцев по той же причине, что и в ВТБ.

Однако, помимо не поступающих на счета контрагентов средств, в ВТБ с 21 июня возникли временные ограничения на зачисление юаневых платежей, рассказала партнер фирмы ProLegals Светлана Громадская. По ее словам, основная причина приостановки — отсутствие юаней. Она объясняет, что ранее ВТБ закупал юани на Мосбирже, однако после введения санкций против торговой площадки банку приходится заново конструировать маршруты транзакций с Китаем. Сроков устранения проблемы пока не названо.

В середине мая глава ВТБ Андрей Костин говорил , что банк планирует в 2,5 раза увеличить штат сотрудников в своем филиале в Шанхае на фоне роста числа клиентов. «Мы в 2,5 раза увеличим персонал — с 60 до 150 человек минимум только по Шанхаю, планируем открыться в других точках тоже», — заявил Костин журналистам. В марте банк сообщал о возможных задержках в обработке из-за значительного роста числа заявок на открытие новых счетов. ВТБ является единственным российским банком, имеющим финансовую лицензию на проведение банковских операций в Китае. Однако отрыть счет там задача не из простых: очереди, по оценке бизнеса, длятся от нескольких месяцев до года.

Свой филиал в Китае к концу 2023 года хотел открыть Сбербанк, однако по словам источников Reuters, банк имеет на это «очень мало шансов», поскольку начал заниматься этим вопросом после того, как попал под блокирующие санкции Запада. О планах открыть филиал в Китае также сообщал “Альфа-банк”, но пока что реализовать их не получилось и у него.