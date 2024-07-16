Магазины хотят обязать ставить социальные полки для фудшеринга

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым предложила обязать магазины организовывать социальные полки для фудшеринга. Такой законопроект они внесли в Госдуму 16 июля.

Авторы приводят данные благотворительных организаций о превращении в пищевые отходы больше трети всех продуктов в России. Между тем, по информации Росстата, свыше 60 процентов жителей тратят на питание около половины зарплаты. Эксперты заключают: если бы все выбрасываемые продукты отдавали россиянам, стало бы возможным прокормить порядка 30 миллионов человек.

Поэтому система фудшеринга, когда компании передают на благотворительность пригодные для употребления продукты, которые не планируется реализовывать, становится все более актуальной. Парламентарии предлагают закрепить обязанность хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки для размещения товаров, которые смогут бесплатно брать пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан. Для этого им потребуется предъявить подтверждающие их статус документы — пенсионное удостоверение, справку и другие.

Речь идет только об абсолютно пригодных к употреблению продуктах, срок годности которых не истек. Требования к социальным полкам, перечень категорий получателей и механизм реализации законопроекта определит Правительство России. По мнению депутатов, инициатива позволит обеспечить продовольствием нуждающихся жителей, повысить уровень благосостояние малоимущих и сохранить окружающую среду за счет снижения выбросов.