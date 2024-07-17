Российские банки будут кратно штрафовать за обман потребителей

В России с 2025 года планируют во много раз поднять штрафы банкам за обман потребителей. Об этом газете «Известия» заявили глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По словам Мамуты, в ближайшее время необходимо кратно увеличить штрафы банкам, чтобы за все недобросовестные действия для финансовых учреждений наступали серьезные последствия. Такой законопроект будет внесен в Думу уже в этом году.

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Аксаков считает нужным повысить штрафы за обман потребителей до 0,1% от капитала банка. Эти штрафы могут начать взиматься с 2025 года.

По мнению экспертов, ныне существующие санкции за обман потребителей являются слишком легкими для банков. Многократное же повышение штрафов серьезно скажется на финансовом положении недобросовестных банков и поможет существенно снизить их злоупотребления.

До этого сообщалось, что Центральный банк РФ работает над механизмами ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.

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