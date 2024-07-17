В РФ национализировали имущество производителя водки «Хортиця»

В доход государства обращены предприятия алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця»). Об этом сообщили в пресс-службе ФССП.

«Национализированы компании „Стандарт качества“, „Русский север“, „Родник и К“, „Крымский винный дом“, „Традиции успеха“, „Новый уровень“, а также часть акций АО „Феодосийский завод коньяков и вин“», — сообщает РБК со ссылкой на ФСПП.



Ранее основателя Global Spirits, украинского бизнесмена, Евгения Черняка заочно арестовали в России. Он обвиняется в фиксировании терроризма. Поэтому все связанные с ним активы в РФ перешли под контроль Москвы.

Согласно РБК, Global Spirits — это крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, продукция которого поставляется в 87 стран мира. Заводы компании «Хортиця» перестал работать в РФ еще в мае.