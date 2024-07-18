В России завели уголовное дело из-за обмана робота на бирже

Следственный комитет возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше 150 млн рублей, пишет РБК. Как отмечается, они манипулировали ценами на иностранные акции — совершали фиктивные сделки для выкупа американских акций по заниженной цене и их продажи — по выросшей. Торговый робот принадлежал финансовой компании W-Empirical Holding Corp., которая и понесла убытки.

По данным агентства, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). W-Empirical Holding выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс».

В 2022 году как минимум два человека использовали счета во «Фридом Финанс» и еще одной неустановленной финансовой организации и совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами. Они сначала безосновательно снижали цену на них, а затем разгоняли ее.

Ранее сообщалось, что казахстанский депозитарий посоветовал клиентам вывести российские ценные бумаги из своего контура. Соответствующие уведомления были разосланы после введения санкций со стороны США. Допускается, что оставшиеся активы будут заморожены. Депозитарий призвал брокеров провести все необходимые сделки до конца месяца.

В Кремле заявили, что не владеют какой-либо информацией о том, что Казахстан посоветовал вывести российские ценные бумаги. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по этому вопросу необходимо сверяться с экономическими ведомствами страны.