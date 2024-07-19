Акции корпорации Microsoft обесценились на 3,15%, а бумаги разработчика решений в области информационной безопасности Crowdstrike потеряли в стоимости 14,23% на фоне глобального сбоя в работе операционной системы (ОС) Windows.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Microsoft выступила с заявлением после массового сбоя

По ее данным, на 11:17 мск курс акций Microsoft снизился до $440,5 за бумагу по сравнению с $443,5 на закрытии прошлой сессии. Бумаги Crowdstrike упали с $354,9 до $343,0 за единицу.