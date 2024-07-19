Новый московский офис обойдется Банку России в 54 млрд рублей

Покупка Банком России делового центра Slava возле станции метро «Белорусская» в Москве обойдется в 54 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на рынке.

ЦБ и ВЭБ.РФ, в группу которого входит контрагент Банка России, ООО «Специализированный застройщик «Слава», объявили о сделке ранее в пятницу. Ее параметры они не раскрыли.

Планируемый срок передачи объекта Банку России — первый квартал 2026 года. Предполагается, что руководство регулятора будет располагаться в новом офисе, хотя историческое здание на Неглинной останется за Центробанком.

ЦБ планировал разместить сотрудников в одном офисе еще в 2019 году и вел переговоры с «Мегафоном» и Сбербанком о покупке принадлежавшего им бизнес-центра «Оружейный» на Садовом кольце. Тогда, по словам источников «Интерфакса», обсуждалась сумма в размере около 88 млрд рублей.