ЕЦБ выявил недостатки в системе банковского контроля Revolut

Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от финтеха Revolut, основанного гражданином Великобритании Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко, улучшить контроль за финансовыми преступлениями и управлением своим подразделением в Европе, надзор за которым в начале 2024 года перешел от Банка Литвы к европейскому регулятору. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, сообщает Bloomberg.

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По словам собеседников агентства, ЕЦБ «проводит тщательную оценку» подразделения Revolut в Европе и по итогам проверки уже выявил несколько недостатков в его системе банковского контроля. Данные проблемы оказались аналогичны тем, из-за которых финтех-компания до сих пор не получила лицензию в Великобритании, сказали источники, добавив, что ЕЦБ «настаивает на улучшении ситуации». Они также подчеркнули, что «хотя проверка и является стандартной для любого банка, находящегося под надзором ЕЦБ, ее интенсивность и тщательность оказались для Revolut более серьезными, чем обычно». Отчасти, из-за сильного роста компании в предыдущие годы, предположили собеседники Bloomberg.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев. Представитель Revolut заявил агентству, что компания «тесно сотрудничает с регулирующими органами по всему миру, обеспечивая надежное управление и соблюдение требований во всем нашем бизнесе».

На подразделение Revolut в ЕС приходится большая часть бизнеса финтеха: оно приносит более 40% общей выручки. Это также третий по величине банк Литвы с активами в 12,1 млрд евро ($13,2 млрд) (по данным на конец 2023 года). Из-за своего активного роста в начале 2024 года ЕЦБ принял надзор над подразделением от ЦБ Литвы, по банковской лицензии которого он сейчас работает. Компания уже более трех лет ожидает получение лицензии от финансовых регуляторов Великобритании.

В 2023 году Revolut более чем удвоил свой кредитный портфель до 528 млн фунтов стерлингов ($682 миллиона долларов), в том числе благодаря активной выдаче кредитных карт и потребительских кредитов в некоторых крупнейших странах ЕС, таких как Франция, Германия и Испания. В следующем году компания объявила о планах по предоставлению ипотечного кредитования в Ирландии, что станет ее первым выходом на рынок жилищного кредитования.