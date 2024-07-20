В Словакии заявили о вреде санкций Украины против «Лукойла»

Санкции Украины против российского «Лукойла» прежде всего вредят некоторым странам Европейского союза, что неприемлемо, об этом говорится в заявлении Кабмина Словакии, пишет РИА Новости.

«Премьер Словакии Роберт Фицо убежден, что внесение российского "Лукойла" в санкционный список является лишь еще одним примером абсурдной санкции, которая вредит не России, а прежде всего некоторым странам ЕС, что неприемлемо», — говорится в сообщении.



18 июля Словакия перестала получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу. Представители расположенного в Братиславе национального транспортного оператора Transpetrol заявили, что российская нефтяная компания была внесена в расширенный украинский санкционный список, и с этого момента поставки от нее прекратились.