Банки маркетплейсов почти догнали по прибыли игроков из топ-40

Банки, принадлежащие маркетплейсам Ozon и Wildberries, несмотря на скромный размер активов, по которому они занимают 58-е (139 млрд рублей) и 146-е место (20,8 млрд рублей), вплотную приблизились к топ-30 по размеру прибыли по итогам первого полугодия 2024 года.

По данным российской отчетности Озон-банка и Вайлдберризбанка на 1 июля 2024 года, оба банка показали солидную прибыль и высокую рентабельность капитала. Озон-банк, заработавший за шесть месяцев 6,2 млрд рублей, занял 33-е место по размеру прибыли за отчетный период. Вайлдберризбанк с чистой прибылью 4,8 млрд рублей стал 36-м в этом списке. Из отчетности обоих банков видно, что основу дохода составляют комиссионные.

Сопоставимые доходы за первое полугодие 2024 года показывают классические банки, имеющие активы на сотни миллиардов рублей, и входящие в топ-40 банков по размеру бизнеса: «Точка» (активы — около 300 млрд рублей, прибыль — 4,3 млрд рублей), Азиатско-Тихоокеанский банк (254 млрд рублей, прибыль 5,1 млрд рублей), «Кредит Европа банк» (228,3 млрд рублей, прибыль 6,7 млрд рублей). К середине 2024 года на банковском рынке сложилась ситуация, когда системно значимым банкам все активнее приходится конкурировать с e-comm-финтехами.

Оба банка стали активно развивать бизнес в 2023 году. Ozon завершил объединение двух своих банковских активов — «Еком Банка» и «Озон Банка» в апреле 2023 года. По итогам первого квартала 2024 года ритейлер отчитывался , что активная база пользователей сегмента «финтех» ( в него входит Озон-банка и МКК «Озон кредит» — Frank Media ) год к году выросла на 70% и достигла 20 млн человек. Wildberries таких данных о банке не раскрывал. Оба банка запустили кошельки и счета, а также развивают различные финансовые сервисы для населения и мелких продавцов.

«Доход банка в настоящее время формируется в основном за счет вознаграждения за поддержание платежной инфраструктуры маркетплейса, — говорится в ответе пресс-службы Wildberries на запрос Frank Media. — Рост доходов связан с запуском ряда платежных сервисов, а также ростом объемов бизнеса».



Комментировать результаты полугодия Озон-банк не стал.

Особняком стоит «Яндекс-банк», который в январе-июне увеличил убыток почти в три раза, до 2 млрд рублей. При этом активы банк только с начала года нарастил более чем вдвое, до 77,9 млрд рублей. Убытки его представитель связал с расходами на «стратегические инвестиции в новые технологии, инфраструктуру, расширение команды, маркетинг и другие направления, что требует существенных операционных расходов».