В «Нестле Россия» прокомментировали слухи о возобновлении производства KitKat

В пресс-службе компании «Нестле Россия» отреагировали на информацию о возобновлении производства шоколадных батончиков KitKat в РФ, которая появилась ранее в СМИ. Там заявили, что фирма отказывается комментировать спекуляции на рынке, передает РИА Новости.

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В компании заявили, что KitKat по-прежнему приостановлен в России. Шоколадные батончики KitKat производили на кондитерской фабрике в Перми. В 2022 году Nestle приняла решение о приостановке в России работы марок KitKat и Nesquik.

О том, что концерн Nestle рассматривает возможность возобновления в 2024 году производства шоколадных батончиков KitKat на фабрике в Перми, сообщили ранее несколько СМИ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мировые производители шоколада постепенно отказываются от какао и снижают его долю в изделиях. Главный ингредиент продукции они пытаются заменить более дешевыми альтернативами, писало издание.