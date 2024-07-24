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Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) «Новатэка», второй по величине газовой компании страны, за первое полугодие рухнула в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 108,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает РИА Новости.

Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула
© ТАСС

Выручка компании за шесть месяцев при этом увеличилась до 436,64 миллиарда рублей, а себестоимость продаж выросла в 1,3 раза, до 260,27 миллиарда рублей.

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Основной проблемой производителя остается ситуация на знаковом проекте «Арктик СПГ-2», поставки с которого должны были начаться зимой, но старт был отложен из-за санкций США. Компания лишилась возможности получить заказанные газовозы ледового класса, без которых экспорт в зимние месяцы невозможен, а также некоторое другое оборудование, что ударило по ее доходам.

Ранее Forbes подсчитал, что председатель правления газовой компании «Новатэк» Михаил Михельсон стал крупнейшим плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России. По оценкам компании, в минувшем году он заплатил 10,979 миллиарда рублей.

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