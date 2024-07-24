Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries

Кремль не может вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения", - сказал представитель Кремля.
Он отметил, что ранее в распоряжение СМИ уже попадало письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой поддержать бизнес-план слияния Wildberries и Russ.
"Действительно, [СМИ ранее уже] спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это (слияние компаний - прим. ТАСС) можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. И мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Поэтому эта тема вне нашей компетенции", - заключил Песков.