Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Президент России Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и на передел компаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вечерняя Москва

«Мы не можем влезать в какие-то семейные тем более бизнес-отношений. Письмо, которое попало в СМИ: действительно нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Мы не являемся исполнителями. Дело за корпоративными действиями, мы не можем в них вмешиваться как и в семейные отношения. Это не в компетенции Кремля», — считает Песков. Ura.Ru

Он отметил, что ранее в распоряжение СМИ уже попадало письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой поддержать бизнес-план слияния Wildberries и Russ. «Действительно, [СМИ ранее уже] спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это (слияние компаний - прим. ТАСС) можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. И мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Поэтому эта тема вне нашей компетенции», — заключил представитель Кремля. ТАСС